У Нікополі жінці зламали стегно за відсутність COVID-сертифікату
Національна поліція розслідує факт отримання тілесного ушкодження 61-річною жінкою в будівлі краєзнавчого музея міста Нікополя Дніпропетровської області
Конфлікт стався між двома працівницями закладу. В результаті інциденту 61-річна співробітниця отримала травму та була доставлена до лікарні, передає із посиланням на місцевих правоохоронців Еспресо.TV.
За даним фактом поліцією розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Читайте також: В Україні утилізують 400 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca
"Голова профспілки цієї установи побила 61-річну художницю за те, що та не хотіла вакцинуватися, як того вимагають правила. У постраждалої діагностували переломом шийки стегна та відвезли до лікарні.
Читайте також: З грудня Польща почне COVID-вакцинацію дітей від 5 років
Директор музею пояснює вчинок нападника тим, що в умовах карантинних обмежень, що діють, її установа не може працювати, якщо є невакциновані співробітники", - наводить подробиці портал Наше місто (Дніпро).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.01
Купівля 27.01Продаж 27.29
-
EUR
Купівля 30.32Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе