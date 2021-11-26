З грудня Польща почне COVID-вакцинацію дітей від 5 років

Про це повідомляє PAP.



Речник міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич заявив, що за рекомендацією EMA з грудня у Польщі почнуть проводити щеплення від коронавірусу для дітей 5-11 років вакциною Corminaty.



Агентство вирішило, що переваги цієї вакцини, спільно розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, перевищують ризики щеплення дітей цього віку.



В EMA зазначили, що доза препарату для молодшої вікової групи буде нижчою (10 мкг), ніж для дітей від 12 років (30 мкг). Вакцину будуть вводити двічі з інтервалом у три тижні.



При випробовуванні вакцини Corminaty серед 2 тис. дітей вона показала ефективність 90,7%.



За словами речника МОЗ, до середини грудня до країни має прибути понад мільйон доз препарату.

Нагадаємо, з 23 листопада в Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років.