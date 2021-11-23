Ізраїль почав вакцинувати від COVID-19 дітей віком 5-11 років
З 23 листопада в Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років
Про це повідомляє Associated Press.
Ізраїль нещодавно вийшов із четвертої хвилі коронавірусу, але статистика міністерства охорони здоров'я країни свідчить, що велика частка нових інфекцій припадає на дітей та підлітків.
Діти від 5 до 11 років становлять майже половину активних випадків COVID-19.
Урядовці висловлюють сподівання, що вакцинація дітей допоможе знизити ці показники та запобігти новій хвилі.
Видання зазначає, що у перший день кампанії дітей вакцинували неохоче. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет супроводжував свого 9-річного сина Давида на введення першої дози, щоб заохотити батьків вакцинувати своїх дітей.
З початку пандемії в Ізраїлі було зафіксовано понад 1,3 млн випадків захворювання коронавірусу та понад 8 тис. смертей від ускладнень.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ Ізраїлю схвалило вакцинацію дітей віком 5-11 років від COVID-19 препаратом Pfizer.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.47
- Актуальне
- Важливе