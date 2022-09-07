Про це пише агенція Bloomberg, з посиланням на слова анонімного українського дипломата.

Захід мав відбутися у рамках Міжнародного ярмарку торгівлі та послуг цього тижня. Ярмарок проходив з 31 серпня по 5 вересня.

За словами українського дипломата, виставка, яку підтримував уряд КНР, раптово скасувала захід, організований Україною, що рекламував інвестиційні можливості країни, яка постраждала від війни.

Посольство України залишилося вкрай розчароване діями китайської влади, яка завадила їм залучити інвестиції, необхідні для повоєнного відновлення.

Інформація про причини цього рішення не надходила, але українські дипломати побоюються, що Китай дедалі більше зближується з Росією, яка розв'язала війну проти їхньої країни.

Офіційні особи ярмарку не відповіли на запит про коментар. На брифінгу в середу в Пекіні речниця МЗС Китаю Мао Нін сказала, що не знала про ситуацію.

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