У Китаї виявлено новий осередок коронавірусу
Провінція Фуцзянь, що на сході Китайської Народної Республіки, потерпає від нової хвилі COVID-19
За даними Держкомітет охорони здоров'я КНР, в суботу, 11 вересня 2021 року, 19 внутрішніх випадків зараження зафіксовані в місті Путянь і один - у місті Цюаньчжоу провінції Фуцзянь, передає Еспресо.TV.
Загалом за минулу добу в країні виявлено 46 нових інфікованих, 26 із них прибули з-за кордону, зазначає агенція Інтерфакс-Україна.
У серпні центром поширення інфекції всередині країни стало місто Нанкін провінції Цзянсу, де джерелом стали робочі місцевого аеропорту, які займалися прибиранням авіалайнерів, прибулих з-за кордону.
З початку пандемії в Китаї зафіксовано 95 тис. 199 випадків СOVID-19, від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 4 тис. 636 осіб.
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