У колонії окупованої Макіївки зарізали громадянина України, якого окупанти звинуватили у співпраці з СБУ, - Денісова

Про це повідомила Людмила Денісова, Уповноважена Верховної Ради з прав людини.

"Отримала шокуючу звістку про смерть нашого співгромадянина, 37-річного Руслана Макарця в Макіївській виправній колонії №32, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень", - написала Денісова.

За даними видання "Ґрати", з лютого 2017 р. по травень 2018 р. Руслан Макарець служив водієм у інженерно-саперній роті "Народної міліції ДНР". Після служби він виїхав у Бахмут, підконтрольний українській владі, де здався поліції. Макарець дав показання про дислокацію своєї роти у складі "ДНР", штабу бригади, повідомив прізвище товариша по службі, позивний начальника і розповів про кількість та найменування військової техніки в розташуванні його бригади.

Після цього він домовився зі співробітником СБУ про участь у спеціальній програмі "На тебе чекають вдома" (передбачає повернення на підконтрольну Україні територію громадян України, які добровільно відмовились від участі в терористичних організаціях "ДНР" та "ЛНР" - ред.).

"Руслана було затримано окупаційною владою 22 березня 2019 року на в окупованій Горлівці. Після чого він був незаконно засуджений так званим "Верховним судом ДНР" до 13 років ув’язнення за нібито "шпигунство на користь українських спецслужб", - зазначила Денісова.

Уповноважена з прав людини наголосила, що Україна намагалась звільнити Макарця з полону. Але російські окупанти постійно ігнорують Мінські домовленості, тому процес обміну полонених не відбувся. Вона зазначила, що востаннє 9 незаконно ув’язнених на окупованій території українських громадян передали у квітні минулого 2020 року.

"Наразі підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 - в Донецькій та 77 - в Луганській області. З початку року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України", - наголосила Денісова.

Вона закликала відповідальні організації перевірити обставини загибелі Руслана Макарця, додержання прав інших ув’язнених та невідкладно поновити процес обміну українських громадян, адже утримування у в’язницях на тимчасово окупованих територіях загрожує їхньому життю.