Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



"Загроза є, вона не нова. Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У". Вони застосовувалися дуже широко по Україні", — сказав він.



За словами Ігната, це найбільш небезпечний тип ракет, бо їх практично неможливо збити.



"Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", — пояснив речник командування Повітряних сил.



Він підкреслив, що найкраще знищувати ці ракети там, де їх зберігають окупанти.



"Найкращий спосіб протидії — це знищувати ракети там, звідки їх запускають, тобто ідеться про дальність у 300 та 700 кілометрів. Але "бавовну" ніхто не скасовував", — резюмував Ігнат.

Іран, імовірно, готується до кінця 2022 року відправити Росії нову партію зброї, яка складатиметься з 1 тис. дронів та балістичних ракет.

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