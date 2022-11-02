У командуванні Повітряних сил пояснили, чому Росія потребує іранських балістичних ракет
Росія стикнулася з дефіцитом власних балістичних ракет, тому потребує поставок з Ірану
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Загроза є, вона не нова. Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У". Вони застосовувалися дуже широко по Україні", — сказав він.
За словами Ігната, це найбільш небезпечний тип ракет, бо їх практично неможливо збити.
"Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", — пояснив речник командування Повітряних сил.
Він підкреслив, що найкраще знищувати ці ракети там, де їх зберігають окупанти.
"Найкращий спосіб протидії — це знищувати ракети там, звідки їх запускають, тобто ідеться про дальність у 300 та 700 кілометрів. Але "бавовну" ніхто не скасовував", — резюмував Ігнат.
- Іран, імовірно, готується до кінця 2022 року відправити Росії нову партію зброї, яка складатиметься з 1 тис. дронів та балістичних ракет.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.61Продаж 39.64
- Актуальне
- Важливе