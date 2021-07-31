У Конгресі США заборонили Байдену скасовувати санкції проти "Північного потоку-2"

Про це повідомляє Bloomberg.

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту. Він включає в себе заборону на відмову від санкцій проти "Північного потоку-2". Голосування з цього питання відбулося ще 28 липня, проте на його результати звернули увагу лише за кілька днів. Ініціативу підтримали 217 конгресменів, проти виступили 212.

"Законопроєкт включає положення, яке зробить неможливим у 2022 фінансовому році відмову президента від санкцій проти "Північного потоку-2 ", - пояснили у Bloomberg.

Відомо, що 28 липня проти скасування санкцій виступила група сенаторів-республіканців. Вони пригрозили заблокувати затвердження двох кандидатур до Мінфіну.

22 травня США запровадили санкції проти 13 російських суден і чотирьох компаній, задіяних у будівництві "Північного потоку-2", але не стали застосовувати їх стосовно компанії-оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".

МЗС Німеччини опублікувало текст угоди з США щодо "Північного потоку-2".

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