У Конгресі США заборонили Байдену скасовувати санкції проти "Північного потоку-2"
Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, яким забороняється відмовлятися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2"
Про це повідомляє Bloomberg.
Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту. Він включає в себе заборону на відмову від санкцій проти "Північного потоку-2". Голосування з цього питання відбулося ще 28 липня, проте на його результати звернули увагу лише за кілька днів. Ініціативу підтримали 217 конгресменів, проти виступили 212.
"Законопроєкт включає положення, яке зробить неможливим у 2022 фінансовому році відмову президента від санкцій проти "Північного потоку-2 ", - пояснили у Bloomberg.
Відомо, що 28 липня проти скасування санкцій виступила група сенаторів-республіканців. Вони пригрозили заблокувати затвердження двох кандидатур до Мінфіну.
22 травня США запровадили санкції проти 13 російських суден і чотирьох компаній, задіяних у будівництві "Північного потоку-2", але не стали застосовувати їх стосовно компанії-оператора проєкту Nord Stream 2 AG.
- Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- МЗС Німеччини опублікувало текст угоди з США щодо "Північного потоку-2".
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