У Косові невідомий поранив двох сербів, його затримали

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Косова.

Стрілянина відбулася у селі Драйківці муніципалітету Штрпце у п'ятницю 6 січня. За даними поліції Косово, стріляли з машини, яка рухалася зі Штрпце у напрямку Урошеваца. Після цього автомобіль втік із місця події.

Правоохоронці зазначили, що постраждалих госпіталізовано, їх життю нічого не загрожує.

Підозрюваного, 33-річного чоловіка, затримали. Його було передано до районної поліції в Урошеваці. Правоохоронці також знайшли пістолет, з якого були зроблені постріли.

Як уточнив міністр оборони Косова Арменд Мехай у своєму Facebook, до того, що сталося в Штрпаці, "причетний співробітник косовських сил безпеки".

На інцидент відреагували прем'єр-міністр Косово Альбін Курті та прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, засудивши подію. Європейський комісар з питань розширення Олівер Вархей заявив, що він "шокований нападом".

Після події у селі Готовуша зібралася група сербських жителів, влаштувавши акцію протесту, і на кілька годин перекрили дорогу, що веде до Штрпацу, пише балканська служба "Радіо Свобода".

На місці знаходилися співробітники косовської поліції, і в п'ятницю, 6 січня, близько 23:00 блокаду було знято.

Нагадаємо, перед цим у грудні 2022 року на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками. Через кілька днів конфлікт вдалося залагодити після звернення президента Сербії до протестувальників із проханням розібрати барикади.

Після цього в уряді Косово закликали посилити військову присутність НАТО через зростання напруги із Сербією.

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