Косово просить більше миротворців НАТО

Про це повідомляє Bloomberg.

"Збільшення чисельності військ НАТО та військової техніки в нашій країні покращило б безпеку і мир у Косові та в усьому регіоні Західних Балкан", - сказав Курті.

Уряд Косова, зокрема, посилаючись на зосередження сербських сил і артилерії поблизу кордону та посилення агресивної риторики з боку Росії і Сербії, хотів би збільшити чисельність KFOR, присутнього в Косові з 1999 року контингенту НАТО, яка наразі налічує близько 3800 військовослужбовців.

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"Збільшення кількості солдатів у наданих НАТО миротворчих силах KFOR підтримало б наші зусилля з оборони", - зазначив Курті.

Косово має переважно етнічне албанське населення, яке становить 1,8 мільйона осіб, але в ньому проживає понад 100 000 сербів. Напруженість у регіоні різко зросла в серпні після того, як влада Косова спробувала змусити сербську меншину перейти на автомобільні номери та особисті документи, видані косовським урядом, а не сербським, якими вони послуговуються до цього часу.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка виявлялася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.

16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.

17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.

Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.

28 грудня президент Сербії Александар Вучич після гарантії від США, ЄС та НАТО закликав сербів на півночі Косова припинити блокаду та розбирати барикади після того, як отримав усі необхідні гарантії від Заходу.

29 грудня стало відомо, що після гарантії від США, ЄС та НАТО Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово.

31 грудня на півночі частково визнаного Косова знову відкрили контрольно-пропускні пункти на двох прикордонних переходах після того, як серби розібрали барикади на дорогах.

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