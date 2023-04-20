У Костянтинівці від рук російських військових загинула людина, на Донеччині ще двоє поранених
У середу, 19 квітня, унаслідок воєнних дій російської армії на території Донецької області загинув мирний житель, двоє поранено
Про це інформує очільник Донеччини Павло Кириленко.
Минулої доби росіяни убили жителя міста Костянтинівка Краматорського району Донецької області.
Також у місті Авдіївка та селі Новокалинове Покровського району уражень зазнало двоє українців.
Загалом на території Донеччини від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 1477 людей, 3414 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха Донецької області неможливо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголошує голова ОВА.
- У вівторок, 18 квітня, російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Українськ Донецької області - щонайменше 8 людей поранено.
- У ніч на 18 квітня ворожі війська знову обстріляли Слов'янськ Донецької області двома ракетами С-300 та двома "шахедами".
- У ніч проти 19 квітня російська армія завдала удару по населених пунктах Донецької області. Авдіївка зазнала обстрілів з "градів" та артилерії, у Бахмуті - один загиблий.
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