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Головна війна з Росією У країні, що воює, з міністерством оборони має працювати увесь легпром, а не 2% обраних підрядників, - волонтерка Ярова
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У країні, що воює, з міністерством оборони має працювати увесь легпром, а не 2% обраних підрядників, - волонтерка Ярова

17 жовтня, 2022 понедiлок
12:00
війна з Росією

Дана Ярова, громадська діячка та волонтерка, зазначила, що на сьогодні в Україні працюють більше півтори тисячі підприємств легкої промисловості, а ті, хто працюють з Міноборони, це 50 субпідрядників

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Сьогодні у нас 17 жовтня, а з 15 жовтня, згідно з всіма нормативами та наказами Міністерства оборони України, кожний військовослужбовець повинен бути вдягнений у зимову форму. Існує ще дата 1 жовтня, коли всі зампотилу отримують зимову форму по місту дислокації військової частини, а, от саме 15 жовтня, вже всі повинні бути одягнені. На жаль, Міністерство оборони не впоралося з цією задачею. У мене немає інформації, що всі вдягнені у форму, яку надала держава", - зауважила волонтерка.

Дана Ярова додала, що спілкується з великою кількістю військових і більшість з них замовляє та купує форму самостійно, а щось отримують з гуманітарки. Також їй відомо, що хлопці отримали іспанську зимову форму, адже в Іспанії зима +5, тому це скоріше легкий демісезон.

"Поясню, чому так відбулося. На сьогодні в Україні працює більше півтори тисячі підприємств легкої промисловості, а ті, хто працюють з Міноборони, це 50 субпідрядників, до яких входить і взуття, і намети, і спальники, і таке інше. Відповідно, близько 10 підприємств легкої промисловості працюють з Міністерством оборони, то це навіть менш як 2% українського легпрому. Я це назвала, як тісний, закритий клуб по інтересах, тому що більше нікого не запрошують до співпраці з Міноборони. У країні, що воює, повинен працювати весь легпром з Міноборони, а не 2% легкої промисловості", - підкреслила Ярова.

  • 13 жовтня у Міноборони проінформували, що закрили першочергову потребу ЗСУ у зимовій формі та триває робота із забезпечення усіх інших запитів
  • Крім того, уряд Естонії затвердив новий пакет військової допомоги для України: зимова форма, спорядження та боєприпаси прибудуть до країни найближчим часом

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Україна
волонтери
Міністерство оборони
ЗСУ
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