Про це інформує РИА Новости.

Факт падіння штурмовика підтвердив оперативний штаб Кубані. Зазначають, що аварія сталася під час виконання навчально-тренувального польоту. Попередньо причиною є відмова двигуна літака.

Спершу повідомляли, що пілот катапультувався, після чого його знайшли та евакуювали. Згодом стало відомо, що він загинув.