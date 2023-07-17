У Краснодарському краї РФ у море впав штурмовик Су-25: пілот загинув
Поблизу Єйська в Краснодарському краї Росії у море впав штурмовик Су-25, пілот загинув
Про це інформує РИА Новости.
Факт падіння штурмовика підтвердив оперативний штаб Кубані. Зазначають, що аварія сталася під час виконання навчально-тренувального польоту. Попередньо причиною є відмова двигуна літака.
Спершу повідомляли, що пілот катапультувався, після чого його знайшли та евакуювали. Згодом стало відомо, що він загинув.
- 4 липня російський військовий літак МіГ-31 зазнав аварії під час навчального польоту на Камчатці над акваторією Авачинської затоки.
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