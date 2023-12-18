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У Кременчуці прогримів вибух на промисловому об'єкті

18 грудня, 2023 понедiлок
21:46
Суспільство Кременчук обстріл

18 грудня мешканці Кременчука почули вибух. Інцидент стався на промисловому об'єкті. Постраждалих немає, проте правоохоронці встановлюють обставини

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. 

"Звуки, які чули в Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів. Постраждалих немає", -  написав він.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події. 

  • В Ізюмському районі Харківської області у п'ятницю, 15 грудня, в руках у підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій.
Україна
Полтавщина
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