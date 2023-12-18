У Кременчуці прогримів вибух на промисловому об'єкті

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Звуки, які чули в Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів. Постраждалих немає", - написав він.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події.