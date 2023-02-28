У Кремлі анонсували "серйозну розмову" на закритій колегії ФСБ за участю Путіна
У вівторок, 28 лютого, російський диктатор Володимир Путін візьме участь у закритому засіданні колегії ФСБ
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, Путін виступить на колегії федеральної служби безпеки РФ, але відкритою буде лише частина його звернення.
"Буде в закритому режимі великий, об'ємний виступ директора ФСБ Бортникова за присутності президента. Значення служби в нинішній момент важко переоцінити, тому буде серйозна розмова ", - сказав Пєсков.
За даними пресслужби Кремля, на колегії підіб'ють підсумки оперативної та службової діяльність ФСБ у 2022 році, а також визначать пріоритетні завдання на 2023 рік.
Це буде перша колегія ФСБ з початку війни РФ проти України.
- 28 лютого Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Володимир Путін робить заяви про загрозу існуванню Росії, аби збільшити підтримку війни всередині країні та залякати Захід її можливим розпадом.
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