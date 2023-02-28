Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, Путін виступить на колегії федеральної служби безпеки РФ, але відкритою буде лише частина його звернення.

"Буде в закритому режимі великий, об'ємний виступ директора ФСБ Бортникова за присутності президента. Значення служби в нинішній момент важко переоцінити, тому буде серйозна розмова ", - сказав Пєсков.

За даними пресслужби Кремля, на колегії підіб'ють підсумки оперативної та службової діяльність ФСБ у 2022 році, а також визначать пріоритетні завдання на 2023 рік.

Це буде перша колегія ФСБ з початку війни РФ проти України.