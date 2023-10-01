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У Кремлі досі не визначилися, які українські території анексувала Росія, - ISW

1 жовтня, 2023 неділя
08:55
Війна з Росією москва, кремль

Кремль, схоже, досі не визначився, які українські території анексувала Росія, що призвело до плутанини серед російського уряду та окупаційних чиновників

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня виступив із промовою на честь так званого дня возз’єднання окупованих регіонів України Росією. Під час промови він повторив шаблонну риторику про референдуми, які не визнані світом, звинуватив Захід в розв’язанні війни в Україні та єдність між Росією та окупованими регіонами.

Водночас так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв опублікував у своєму Telegram-каналі на честь свята карту, на якій весь Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області зображені як територія Росії. Проте згодом він замінив зображення, де не вказане Запоріжжя, Херсон, а зображені Каховка, Луганськ, Донецьк та Мелітополь.

А окупаційна адміністрація Херсонської області опублікувала іншу карту, на якій російська територія приблизно простягалася до нинішньої лінії фронту на чотирьох анексованих областях.

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, відомий націоналіст і екстреміст в російському уряді, неоднозначно заявив, що війна в Україні триватиме, доки "не будуть звільнені споконвічно російські території". 

"Нечітка заява Медведєва та розрізнені карти окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль ще не визначився, які саме території він анексував або має намір анексувати", - підсумовують в ISW.

Анексія територій України: що відомо

20 вересня 2022 року так звані "громадські ради" окупованих Херсонщини та Запоріжжя ухвалили рішення провести "референдуми" про входження цих територій у склад РФ. Згодом про рішення провести псевдореферендум заявили терористичні організації "ЛНР" та "ДНР".

Усі "референдуми" відбулися з 23 по 27 вересня.. 

Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонської й Запорізької областей: підписав укази про визнання Херсонщини та Запорізької області "незалежними територіями".

Того ж дня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

28 вересня 2023 року президент РФ Володимир Путін встановив 30 вересня "днем возз'єднання" РФ та окупованих українських територій. Як вказується, "пам'ятна дата" присвячена річниці підписання псевдодоговорів про входження "ЛНР", "ДНР", Херсонщини та Запорізької області до складу РФ.

Україна
Росія
окуповані території
окупанти
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