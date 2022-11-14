У Кремлі на тлі виходу військ РФ з Херсона думають скасувати підсумкову пресконференцію Путіна, - росЗМІ
Щорічна велика пресконференція президента Росії Володимира Путіна може цьогоріч не відбутися
Про це російському РБК розповіли два поінформовані джерела.
Починаючи з 2012 року, підсумкова пресконференція президента РФ завжди проходила в грудні. Поки що немає остаточного рішення про те, чи проводити її цьогоріч. Одне з джерел каже, що при ухваленні остаточного рішення враховуватиметься, зокрема, ситуація в зоні "спеціальної військової операції", як називає країна-агресорка своє вторгнення до України.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
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