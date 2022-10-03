У Кремлі найбільше бояться наступу ЗСУ на Мелітопольському напрямку, - військовий експерт Поляков
Військовий експерт, перший заступник Міністра оборони України у 2005–2008 рр., заступник міністра оборони у 2014 р., вважає, що через політичні міркування керівництво Росії буде триматися за Херсон
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Керівництво Росії буде триматися за Херсон, замість того, щоб терміново вивести своє угруповання на лівий берег Дніпра, і це дасть нам змогу продовжувати наступ у напрямку Луганська. Їхні мобілізовані будуть лише додатковими втратами, тому що вони не підготовлені та погано озброєні. Росіяни втратили багато зброї у районі Куп’янська та Ізюма", - зазначив Поляков.
Військовий експерт також додав, що ЗСУ будуть продовжувати наступ через Кремінну та Лисичанськ і загрожувати оточенням угрупованню противника під Бахмутом.
"Росіяни будуть змушені й там послабити наступ. Найближчими тижнями буде саме так, якщо вони не відведуть свої війська з правого берега Дніпра на лівий. Якщо росіяни відведуть, то ЗСУ у районі Запоріжжя не будуть їх підтискати, бо вони найбільше бояться нашого наступу у напрямку Мелітополя й що ми досягнемо рубежів Луганщини станом на 24 лютого", - пояснив Поляков.
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