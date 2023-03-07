Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, наразі у Кремлі не бачать передумов для мирного врегулювання, тому продовжуватимуть війну проти України, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією".

"Цієї ситуації немає, тому Росія домагається виконання своїх завдань та досягнення своєї мети шляхом подальшого проведення СВО", - сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля запевнив, що Росія з великою увагою ставиться до всіх міркувань Пекіна щодо України.

"Ми з великою увагою ставимося до всіх міркувань, які ми чуємо з Пекіна, від наших колег", - зазначив Пєсков.