У Кремлі не бачать передумов для переходу ситуації в Україні у мирне русло
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Москві не бачать передумов для припинення війни проти України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Пєскова, наразі у Кремлі не бачать передумов для мирного врегулювання, тому продовжуватимуть війну проти України, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією".
"Цієї ситуації немає, тому Росія домагається виконання своїх завдань та досягнення своєї мети шляхом подальшого проведення СВО", - сказав Пєсков.
Водночас речник Кремля запевнив, що Росія з великою увагою ставиться до всіх міркувань Пекіна щодо України.
"Ми з великою увагою ставимося до всіх міркувань, які ми чуємо з Пекіна, від наших колег", - зазначив Пєсков.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
- 7 лютого міністр закордонних справ КНР Цінь Ган попередив, що у війні Росії проти України станеться ескалація, якщо негайно не розпочати переговори.
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