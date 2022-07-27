Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, однією з тем переговорів стане угода про вивезення українського зерна із заблокованих РФ портів.

"Зараз має вже початися де-факто її виконання, піде процес, і це стане гарною можливістю для того, щоб у Сочі, звичайно, обмінятися думками про те, наскільки це відповідає тим домовленостям, яких було досягнуто", - сказав Пєсков.

Водночас він не дав конкретної відповіді на питання, чи обговорюватиметься можлива співпраця РФ та Туреччини з виробництва ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

26 липня стало відомо, що Реджеп Тайїп Ердоган 5 серпня зустрінеться з Володимиром Путіним у Сочі.

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