Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Війна - це конкуренція двох стратегій. Російське військове керівництво чітко усвідомлює, що досягти переваги суто військовим способом вже не вистачає ні ресурсів, ні змоги. Вони розуміють, що західна допомога збільшує українські можливості у війні. Вони будуть робити все, щоб позбавити Україну цих можливостей. Буде використано шантаж, будуть впливати на Міжнародний Червоний Хрест та ООН, будуть затягувати війну, щоб увійти у холодну пору року та застосувати свою енергетичну зброю", - зауважив Кевлюк.

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