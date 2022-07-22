У Кремлі розуміють: для досягнення переваги військовим шляхом вже не вистачає ресурсів, - полковник запасу Кевлюк
Полковник запасу, експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вважає, що Росія є потужним гравцем у галузі гібридних конфліктів і буде використовувати й інші важелі тиску на світову спільноту
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Війна - це конкуренція двох стратегій. Російське військове керівництво чітко усвідомлює, що досягти переваги суто військовим способом вже не вистачає ні ресурсів, ні змоги. Вони розуміють, що західна допомога збільшує українські можливості у війні. Вони будуть робити все, щоб позбавити Україну цих можливостей. Буде використано шантаж, будуть впливати на Міжнародний Червоний Хрест та ООН, будуть затягувати війну, щоб увійти у холодну пору року та застосувати свою енергетичну зброю", - зауважив Кевлюк.
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