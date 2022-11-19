У Кремлі розуміють, що 5-та стаття НАТО буде катастрофою як для Росії, так і для всього світу, - дипломат Брайза
Дипломат Метью Брайза зазначив, що Росія витрачає на війну колосальні кошти і витрати надалі лише зростатимуть
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"США сказали Путіну зупинитися. Падіння ракети у Польщі могло бути провокацією з боку Росії, щоб перевірити нашу рішучість. Наступним кроком можуть бути напади на будь-яку з країн Балтії або на Польщу чи Чехію. Але, якщо станеться хоча б один подібний напад, я думаю, що реакція США, Польщі й решти країн НАТО буде значно відрізнятися", - підкреслив Брайза.
За словами дипломата, ніхто не хоче, щоб почалася Третя світова війна між НАТО і Росією.
"Сподіваюсь, що у Росії теж не хочуть, щоб була застосована 5-та стаття НАТО. Незалежно від того, що говорить російська пропаганда, попри безглузду заяву посла Росії в ООН, попри заяву колишнього президента і прем'єр-міністра Мєдвєдєва, попри вигуки, що ці повідомлення із Заходу є провокацією, щоб спробувати втягнути НАТО у війну, що просто смішно. У Росії розуміють, що стаття 5 буде катастрофою як для Росії, так і для всього світу. Тож думаю, що всі сьогодні колективно зітхнули з полегшенням, що Росія, можливо, не мала наміру нападати на територію НАТО, але якщо це повториться, стане зрозуміло, що це не просто збіг", - пояснив Брайза.
- У відеозверненні від 18 листопада Володимир Зеленський зазначив, що "на жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом, усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції, на визначених ділянках готуємо майбутні успіхи".
- Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України, назвав імовірний сценарій та час повернення Криму й завершення війни
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе