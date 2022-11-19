Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"США сказали Путіну зупинитися. Падіння ракети у Польщі могло бути провокацією з боку Росії, щоб перевірити нашу рішучість. Наступним кроком можуть бути напади на будь-яку з країн Балтії або на Польщу чи Чехію. Але, якщо станеться хоча б один подібний напад, я думаю, що реакція США, Польщі й решти країн НАТО буде значно відрізнятися", - підкреслив Брайза.

За словами дипломата, ніхто не хоче, щоб почалася Третя світова війна між НАТО і Росією.

"Сподіваюсь, що у Росії теж не хочуть, щоб була застосована 5-та стаття НАТО. Незалежно від того, що говорить російська пропаганда, попри безглузду заяву посла Росії в ООН, попри заяву колишнього президента і прем'єр-міністра Мєдвєдєва, попри вигуки, що ці повідомлення із Заходу є провокацією, щоб спробувати втягнути НАТО у війну, що просто смішно. У Росії розуміють, що стаття 5 буде катастрофою як для Росії, так і для всього світу. Тож думаю, що всі сьогодні колективно зітхнули з полегшенням, що Росія, можливо, не мала наміру нападати на територію НАТО, але якщо це повториться, стане зрозуміло, що це не просто збіг", - пояснив Брайза.

У відеозверненні від 18 листопада Володимир Зеленський зазначив, що "на жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом, усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції, на визначених ділянках готуємо майбутні успіхи".

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