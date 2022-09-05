Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Попри те божевілля, яке панує у кремлі, як вони майже перемогли в Україні, військові РФ розуміють, якщо вони не можуть впоратися з Україною звичайними методами, то конфлікт з НАТО може передбачати застосування ядерної зброї. В Європі є Франція й Британія, які можуть відповісти РФ, не дивлячись на Вашингтон. Ще є 5 країн, які на своїй території мають американську ядерну зброю і по програмі можуть застосовувати її у випадку конфлікту з НАТО. Я вже не кажу про США", - зауважив Хара.

За його словами, Росія лякає ядерною зброєю та розміщенням її на території Білорусі.

"Це змінить безпекову ситуацію у Північній та Західній Європі. Я думаю, що їхнього божевілля недостатньо для того, щоб розв’язати Третю світову війну", - зазначив Хара.

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв, заявив, що спроба Заходу розвалити Росію завершиться ядерною катастрофою

Журналіст Віталій Портников вважає, що Україні потрібно готуватися до подальших випробувань, які можуть бути набагато більш серйозними, ніж ті, що були ці 6 місяців

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