У кремлі розуміють, що конфлікт з НАТО може передбачати застосування ядерної зброї, - дипломат Хара
Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара вважає, що керівництво РФ не здатно розв’язати конфлікт з НАТО
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Попри те божевілля, яке панує у кремлі, як вони майже перемогли в Україні, військові РФ розуміють, якщо вони не можуть впоратися з Україною звичайними методами, то конфлікт з НАТО може передбачати застосування ядерної зброї. В Європі є Франція й Британія, які можуть відповісти РФ, не дивлячись на Вашингтон. Ще є 5 країн, які на своїй території мають американську ядерну зброю і по програмі можуть застосовувати її у випадку конфлікту з НАТО. Я вже не кажу про США", - зауважив Хара.
За його словами, Росія лякає ядерною зброєю та розміщенням її на території Білорусі.
"Це змінить безпекову ситуацію у Північній та Західній Європі. Я думаю, що їхнього божевілля недостатньо для того, щоб розв’язати Третю світову війну", - зазначив Хара.
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