Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Йде боротьба за території. Ця боротьба набула характеру, який наближається до метафізичного. Я сподіваюся, що у Росії не вистачить сил продовжувати боротьбу. Пройде не менше 50-70 років, перш ніж в Росії з’являться покоління, які будуть ставитися до України, як до Польщі чи до Фінляндії. А може так і ніколи не відбудеться. Росіяни відступляться тільки тоді, коли у них не вистачить сил", - зауважив Портников.

Журналіст також додав, що потрібно боротися за вступ України до НАТО.

"Якщо ми не отримуємо реальної безпеки від США й інших країн, які мають ядерну зброю - війни будуть повторюватися до того моменту, поки один із суб’єктів не перестане існувати - або Україна, або РФ у шовіністичному вигляді. Зупинити росіян може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру. Тобто, якщо вони будуть знати, що їхній напад на Україну може призвести до обміну стратегічними ударами ядерною зброєю з США. Ніяких інших обмежень для РФ не існує", - наголосив Портников.