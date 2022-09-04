Зупинити Росію може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що Україні потрібно готуватися до подальших випробувань, які можуть бути набагато більш серйозними, ніж ті, що були ці 6 місяців
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Йде боротьба за території. Ця боротьба набула характеру, який наближається до метафізичного. Я сподіваюся, що у Росії не вистачить сил продовжувати боротьбу. Пройде не менше 50-70 років, перш ніж в Росії з’являться покоління, які будуть ставитися до України, як до Польщі чи до Фінляндії. А може так і ніколи не відбудеться. Росіяни відступляться тільки тоді, коли у них не вистачить сил", - зауважив Портников.
Журналіст також додав, що потрібно боротися за вступ України до НАТО.
"Якщо ми не отримуємо реальної безпеки від США й інших країн, які мають ядерну зброю - війни будуть повторюватися до того моменту, поки один із суб’єктів не перестане існувати - або Україна, або РФ у шовіністичному вигляді. Зупинити росіян може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру. Тобто, якщо вони будуть знати, що їхній напад на Україну може призвести до обміну стратегічними ударами ядерною зброєю з США. Ніяких інших обмежень для РФ не існує", - наголосив Портников.
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