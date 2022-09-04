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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зупинити Росію може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру, - Портников
Ексклюзив

Зупинити Росію може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру, - Портников

4 вересня, 2022 неділя
19:46
війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що Україні потрібно готуватися до подальших випробувань, які можуть бути набагато більш серйозними, ніж ті, що були ці 6 місяців

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Йде боротьба за території. Ця боротьба набула характеру, який наближається до метафізичного. Я сподіваюся, що у Росії не вистачить сил продовжувати боротьбу. Пройде не менше 50-70 років, перш ніж в Росії з’являться покоління, які будуть ставитися до України, як до Польщі чи до Фінляндії. А може так і ніколи не відбудеться. Росіяни відступляться тільки тоді, коли у них не вистачить сил", - зауважив Портников.

Журналіст також додав, що потрібно боротися за вступ України до НАТО.

"Якщо ми не отримуємо реальної безпеки від США й інших країн, які мають ядерну зброю - війни будуть повторюватися до того моменту, поки один із суб’єктів не перестане існувати - або Україна, або РФ у шовіністичному вигляді. Зупинити росіян може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру. Тобто, якщо вони будуть знати, що їхній напад на Україну може призвести до обміну стратегічними ударами ядерною зброєю з США. Ніяких інших обмежень для РФ не існує", - наголосив Портников.

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Віталій Портников
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