Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином він відповів на запитання про можливе постачання Україні винищувачів після візиту Володимира Зеленського до Великої Британії.

"Ми це сприймаємо як зростаючу залученість Великої Британії, Німеччини, Франції до конфлікту між Росією та Україною. Поступово зникає грань між непрямою і прямою залученістю. Можна лише висловити жаль у зв'язку з цим. І констатувати, що подібні дії згаданих країн ведуть до ескалації напруженості та затягують цей конфлікт, роблять його більш болісним для України", - сказав Пєсков.

Він також висловив переконання, що постачання винищувачів нібито "принципово не змінить результат конфлікту і траєкторію, якою йде Росія" до досягнення своїх цілей в Україні.