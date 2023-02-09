У Кремлі відреагували на можливе постачання винищувачів Україні
Речник російського диктатора Дмитро Пєссков заявив, що постачання винищувачів Україні призведе до ескалації та затягування війни
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином він відповів на запитання про можливе постачання Україні винищувачів після візиту Володимира Зеленського до Великої Британії.
"Ми це сприймаємо як зростаючу залученість Великої Британії, Німеччини, Франції до конфлікту між Росією та Україною. Поступово зникає грань між непрямою і прямою залученістю. Можна лише висловити жаль у зв'язку з цим. І констатувати, що подібні дії згаданих країн ведуть до ескалації напруженості та затягують цей конфлікт, роблять його більш болісним для України", - сказав Пєсков.
Він також висловив переконання, що постачання винищувачів нібито "принципово не змінить результат конфлікту і траєкторію, якою йде Росія" до досягнення своїх цілей в Україні.
- 8 лютого, Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це - "крила для свободи".
- Після цього прем'єр Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу дослідити, які літаки країна може передати Україні.
- 9 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном просив про постачання Україні бойової авіації.
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