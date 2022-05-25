У Кремлі вперше визнали, що "спецоперація" в Україні затягується та готуються до тривалої війни, - ISW
Російські високопосадовці були вимушені визнати, що наступ на Донбасі рухається повільніше, ніж очікувалося, та створюють виправдання для тривалої війни в Україні
Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW.
Американські аналітики звертають увагу, що кремлівські високопосадовці все більш відкрито визнають, що російський наступ в Україні рухається повільніше, ніж очікувалося, і шукають пояснень, щоб виправдати невдачі.
Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська "операція" в Україні просувається повільно, оскільки війська РФ хочуть надати цивільному населенню можливість евакуюватися.
Експерти ISW, у зв'язку з цим підкреслили, що росіяни впродовж усієї війни знищували цивільних та неодноразово зривали спроби України домовитися про гуманітарні коридори для евакуації.
"Заява Шойгу є його першим визнанням того, що російські війська відстають від графіка, і є першою офіційною заявою про темпи війни після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 травня заявив, що "операція" затягується", - констатували в ISW.
Також аналітики зі США звертають увагу, що директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що кінцевою метою російського наступу є "знищення нацизму на 100%, або він підніме голову за кілька років і в ще більш потворній формі".
У ISW дійшли висновку, що заяви Наришкіна та Шойгу вказують на те, що російські чиновники, ймовірно, створюють умови для тривалої війни в Україні, щоб виправдати більш повільне просування, ніж очікувалося спочатку.
- 24 травня у Міноборони України заявили, що Росія зазнала стратегічної поразки та готується до тривалої війни.
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