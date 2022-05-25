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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Кремлі вперше визнали, що "спецоперація" в Україні затягується та готуються до тривалої війни, - ISW

У Кремлі вперше визнали, що "спецоперація" в Україні затягується та готуються до тривалої війни, - ISW

25 травня, 2022 середа
08:14
війна з Росією Сергій Шойгу

Російські високопосадовці були вимушені визнати, що наступ на Донбасі рухається повільніше, ніж очікувалося, та створюють виправдання для тривалої війни в Україні

Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW

Американські аналітики звертають увагу, що кремлівські високопосадовці все більш відкрито визнають, що російський наступ в Україні рухається повільніше, ніж очікувалося, і шукають пояснень, щоб виправдати невдачі. 

Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська "операція" в Україні просувається повільно, оскільки війська РФ хочуть надати цивільному населенню можливість евакуюватися. 

Експерти ISW, у зв'язку з цим підкреслили, що росіяни впродовж усієї війни знищували цивільних та неодноразово зривали спроби України домовитися про гуманітарні коридори для евакуації. 

"Заява Шойгу є його першим визнанням того, що російські війська відстають від графіка, і є першою офіційною заявою про темпи війни після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 травня заявив, що "операція" затягується", - констатували в ISW.

Також аналітики зі США звертають увагу, що директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що кінцевою метою російського наступу є "знищення нацизму на 100%, або він підніме голову за кілька років і в ще більш потворній формі".

У ISW дійшли висновку, що заяви Наришкіна та Шойгу вказують на те, що російські чиновники, ймовірно, створюють умови для тривалої війни в Україні, щоб виправдати більш повільне просування, ніж очікувалося спочатку.

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Росія
російська армія
Сергій Наришкін
Сергій Шойгу
Військові новини
міноборони Росії
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