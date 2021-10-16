У Кремлі вже відкрито погрожують Європі енергетичною кризою
Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що на Європу може очікувати нова енергетична криза
Про це Новак заявив у етері телеканалу "Росія-1", повідомляє РБК-Україна.
За його словам, наразі у підземних газових сховищах в Європі не вистачає 25 млрд кубометрів газу.
"Мова йде не тільки про поточний газовий сезон. Не виключено, що така ситуація може повторитися. Сьогодні в підземних газових сховищах не вистачає в Європі приблизно 25 млрд кубометрів газу, і треба щось з цим робити. У нас є можливість для виконання контрактів, якщо будуть додаткові заявки. Безумовно, можна буде розглянути додаткову участь", - сказав Новак.
Він висловив переконання, що Європі, попри усі наміри та заклики, не вдасться відмовитися від російських енергоресурсів.
"Вони можуть говорити що завгодно, але економіка потім все одно вилазить. Наприклад, як це сталося цього року на газовому ринку Європи. Ось ті хайпи, які ми на сьогодні бачимо", - сказав Новак.
- Нагадаємо, 14 жовтня Олександр Новак заявив, що газогін "Північний потік-2" в обхід України добудували і підготують до запуску найближчими днями.
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