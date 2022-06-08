У кремлі заявили про необхідність зняття санкцій, щоб РФ змогла постачати зерно на міжнародні ринки
У кремлі розповіли про тривалу продовольчу кризу і заявили, що західні санкції необхідно зняти, щоб російське зерно могло поставлятися на міжнародні ринки
Про це повідомляє The Guardian.
"Наша позиція добре відома. Будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути продуктивною та добре підготовленою", - сказав прессекретар кремля Дмитро Пєсков.
Він також зазначив, що для Росії немає підстав для дефолту по боргах, оскільки країна не може виплачувати відсотки власникам облігацій.
Пєсков звинуватив санкції, через які було заморожено майже половину валютних резервів країни, у "штовханні Росії до штучного техногенного дефолту".
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вважає реалістичним створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини. Чавушоглу також додав, що заяви останніх днів дають підстави для надії на повернення до переговорного процесу між РФ та Україною.
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