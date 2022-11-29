У Кремлі знову пожалілися, що переговорам заважає "українська позиція"

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"Справді, наразі жодні переговори неможливі, бо їх абсолютно заперечує українська сторона. Спеціальна військова операція продовжується", - сказав Пєсков.

За його словами, для мирних переговорів нібито потрібна "політична воля України". Також він знову згадав "вимоги Росії", які нібито "добре відомі".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що ракетні атаки від російського агресора не наблизять Україну до перемовин з терористами.

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