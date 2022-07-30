У Кремлі зростає відчай: очільник британської розвідки MI6 переконаний, що сили РФ вичерпуються
Керівник британської служби зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур переконаний, що у Росії не вистачає ресурсів, аби перемогти у війні з Україною
Про це Мур заявив у twitter.
Він ретвітнув відео британської військової розвідки про проблеми РФ та написав: "Сили вичерпуються".
"У Кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають та калічать невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну. Велика Британія продовжує підтримувати Україну", - йдеться у дописі з відео із кадрами руйнування українських міст.
- 30 липня колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що Україна поверне окуповані Росією території, за умови продовження постачання західними партнерами зброї високими темпами.
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