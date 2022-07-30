Про це Мур заявив у twitter.

Він ретвітнув відео британської військової розвідки про проблеми РФ та написав: "Сили вичерпуються".

"У Кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають та калічать невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну. Велика Британія продовжує підтримувати Україну", - йдеться у дописі з відео із кадрами руйнування українських міст.

30 липня колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що Україна поверне окуповані Росією території, за умови продовження постачання західними партнерами зброї високими темпами.

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