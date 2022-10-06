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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Кремля ще є декілька козирів і його не цікавить кількість людей, яку буде кинуто у м'ясорубку війни, - генерал Кривонос
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У Кремля ще є декілька козирів і його не цікавить кількість людей, яку буде кинуто у м'ясорубку війни, - генерал Кривонос

6 жовтня, 2022 четвер
18:41
війна з Росією Сергій Кривонос

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу та перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках, вважає, що окрім мобілізації у РФ, Кремль буде продовжувати ядерний шантаж, бо готовий погодитися з мільйоном смертей, аби досягнути своєї мети

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Генерал-майор прокоментував можливі ресурси Кремля для стримування української армії: "В першу чергу, це використання мобілізованих РФ, яких вже декілька сотень тисяч. У РФ теоретично можуть і більше мобілізувати, але питання навіть не у якості, а у кількості. З часом можна і кількість перекувати у якість, військові це добре розуміють, якщо правильно підійти до вирішення цих питань. По-друге, ядерний шантаж продовжується, і Кремль надалі буде шантажувати у першу чергу Європу, залякуючи, аби вона підштовхнула Україну до поступок у бік РФ. Тобто у них ще є декілька козирів, які можуть використовувати. І їх не цікавить та кількість людей, яку вони будуть кидати у м'ясорубку війни. Кремль готовий погодитися з мільйоном смертей, аби досягнути своєї мети".

Сергій Кривонос зазначив щодо погроз застосування тактичної ядерної зброї, то це також у дусі РФ, такий собі, вуличний пітерський шантаж на рівні Володимира Путіна.

Кривонос зауважив: "Вони спроможні застосувати ядерну зброю з метою залякати як нас, так і європейське суспільство. Де і як вони застосують - це наступне питання. Наскільки їм буде достатньо відсутності будь-якої логіки, аби застосувати це по великих населених містах, чи просто буде підрив ядерного боєприпасу у безлюдній місцевості, наприклад, десь у районі Зміїного чи ще десь. Саме головне для них – шантаж, демонструючи, що ми підірвали одну боєголовку, а наступну чекайте на рівні Києва чи іншого населеного пункту. Але не слід забувати, що росіяни у такому випадку отримають серйозну та жорстоку відповідь з боку наших стратегічних партнерів. Це війна, тому не треба розраховувати на гуманність та щирість бажання мира з боку Росії".

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Україна
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
мобілізація
ядерна небезпека
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