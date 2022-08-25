У Криму незаконно перебувають 800 тис росіян, - представниця президента в АРК
В окупованому Криму перебуває від 500 до 800 тисяч громадян Росії, які незаконно потрапили на півострів
Про це на брифінгу повідомила представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.
Ташева також сказала, що наразі невідомо, який статус після деокупації отримає Крим. Він може залишитися автономною республікою, як досі, або стати звичайний регіон з окремим статусом для Севастополя.
- 24 серпня речник президента Туреччини Ібрагім Калин зазначив, що незаконно захоплений Росією Крим має бути повернутий Україні. Цей механізм може бути покладений в основу угоди між українською та російською сторонами.
- Того ж дня очільник МЗС Литви запропонував питати в росіян на кордоні з ЄС, чий Крим.
- Раніше президент Зеленський заявив, що Україна самостійно, без консультацій з іншими країнами, вирішуватиме, яким шляхом повертатиме Крим, який у 2014 році окупувала Росія.
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