Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Охочих росіян їхати відпочивати у Крим на травневі свята вже немає. Вперше у 2023 році Крим не потрапив у п'ятірку регіонів, де росіяни хотіли б відпочивати. Крим навіть з десятки випав. Знижки, які надають турфірми, не дозволяють залучити туристів на територію тимчасово окупованого Криму. Люди здають квитки. Це пов'язано з панічними настроями росіян та розумінням, що наближається звільнення Криму", - наголосив Чистіков.

За словами заступника представника президента України в АР Крим, окупаційна влада намагається стримати падіння ринку нерухомості у Криму.

"Ринок нерухомості у Криму падає. Окупаційна влада використала новий елемент тиску. Продаж нерухомості у Криму потрібно погоджувати з так званими республіканськими військкоматами. Таким чином вони намагаються стримати падіння ринку нерухомості. Той, хто бажає продати нерухомість у Криму може потрапити під мобілізацію", - підкреслив Чистіков.