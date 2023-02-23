У Криму пошкоджено залізничну колію - невідомі вирізали шматок рейки
У Криму увечері 23 лютого невідомі пошкодили залізничну колію, внаслідок чого зупинено рух кількох потягів - підриву не було, зварювальним апаратом вирізано шматок рейки
Про це повідомляє управління російського МНС у Криму, пише "Крим. Реалії".
"У Бахчисарайському районі у с. Поштове сталося ушкодження залізничного полотна. Внаслідок пригоди зупинено рух електричок та поїздів", – йдеться у повідомленні.
За їхніми даними, до місця пригоди було скеровано пожежно-рятувальні підрозділи, а також ремонтну бригаду на залізничному транспорті.
Проросійський блогер Олександр Таліпов назвав подію "диверсією". За його даними, "вибуху не було, працювали переносним зварювальним апаратом та вирізали частину полотна". Він стверджує, що «проводяться оперативні заходи, особу підозрюваних встановлено".
Російський телеграм-канал Baza опублікував фото пошкодженого залізничного полотна.
Радник російського голови Криму Олег Крючков заявив, що "рух дільницею залізничного руху відновлять за кілька годин".
"Всі пасажири вирушають до Севастополя автобусами. Думаю найближчим часом із офіційних коментарів дізнаєтесь і причини того, що сталося. Інформацію про підрив підтвердити не можу", – написав Крючков у своєму телеграм-каналі.
Російські силовики офіційно не повідомляють про причини того, що сталося.
- Нагадаємо, заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що США не виступають проти ударів ЗСУ по військових об'єктах РФ, які розташовані у Криму.
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