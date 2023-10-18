У Криму ворог переміщує техніку через втрати на Запоріжжі та під Авдіївкою, - рух Атеш
Росіяни, які тимчасово окупували Сімферополь, перевозять свою військову техніку через значні втрати під Авдіївкою та в Запорізькій області
Про це інформує партизанський рух АТЕШ.
"Наші агенти зафіксували переміщення БМП- 3 і БТР-82АМ в Сімферополі. У зв'язку з великими втратами в Запорізькій області, а також під Авдіївкою, окупанти видавлюють усі свої можливості для заповнення втрат",- йдеться у заяві.
Фото: АТЕШ
Повідомляється, що в Євпаторію вони доставляють велику кількість радянських самохідок 2С1 "Гвоздика", які швидко потрапляють під удар на лінії фронту.
"У зв'язку з серйозними втратами в рядах ЗС РФ, вони вимушені знову вдаватися до використання застарілої техніки. Ця техніка зовсім не нова і далеко не пристосована для нинішніх бойових дій. Вони відправляють своїх солдатів на техніку, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент. Але російський режим не надає великого значення людським життям, навіть життям своїх власних громадян", - пише пресслужба.
Фото: АТЕШ
- Британська розвідка пояснила, чому залізнична мережа окупантів є однією з головних цілей для ударів України. Вони використовують залізничну мережу у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.43 Купівля 37.43Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе