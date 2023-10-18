У Криму ворог переміщує техніку через втрати на Запоріжжі та під Авдіївкою, - рух Атеш

Про це інформує партизанський рух АТЕШ.

"Наші агенти зафіксували переміщення БМП- 3 і БТР-82АМ в Сімферополі. У зв'язку з великими втратами в Запорізькій області, а також під Авдіївкою, окупанти видавлюють усі свої можливості для заповнення втрат",- йдеться у заяві.

Фото: АТЕШ

Повідомляється, що в Євпаторію вони доставляють велику кількість радянських самохідок 2С1 "Гвоздика", які швидко потрапляють під удар на лінії фронту.

"У зв'язку з серйозними втратами в рядах ЗС РФ, вони вимушені знову вдаватися до використання застарілої техніки. Ця техніка зовсім не нова і далеко не пристосована для нинішніх бойових дій. Вони відправляють своїх солдатів на техніку, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент. Але російський режим не надає великого значення людським життям, навіть життям своїх власних громадян", - пише пресслужба.

Фото: АТЕШ