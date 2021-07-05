У Кривому Розі на шахті загинув гірник

Про це заявила речниця міської поліції Оксана Лєсонєн у коментарі Радіо Свобода.

За її словами, нещасний випадок вранці, на глибині в 1,5 км.

31-річного чоловіка притисло до стіни навантажувальною машиною. Від травм він помер.



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Поліція відкрила провадження за статтею "Порушення безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою".

На підприємстві повідомили, що загинув прохідник шахти Станіслав Аріпов. У зв’язку з трагедією на комбінаті оголосили дводенну жалобу.