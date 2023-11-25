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У Кривому Розі створили мобільний стоматологічний кабінет для військових

25 листопада, 2023 субота
12:10
Війна з Росією Мобільний стоматологічний кабінет для військових

Рада оборони Кривого Рогу й створила мобільний стоматологічний кабінет для українських військових. Лікарі зможуть на віддалених ділянках фронту допомагати ЗСУ

Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Підтримка наших військових Радою оборони міста – це не лише пікапи, вантажівки, БПЛА, приціли, обмундирування та багато іншого. Так, створили ще і мобільний стоматологічний кабінет для військових, так як отримати нагальну фахову допомогу в бойових умовах дуже непросто", - йдеться у повідомленні.

Мобільний стоматологічний кабінет для військових

Фото: Олександр Вілкул

Зазначається, що проєкт має назву Military Dentistry Kryvbas, і він уже працює. Це спільний проєкт Ради оборони Кривого Рогу і стоматологів міста. Місцева влада допомогла з закупівлею медичного обладнання. Відомо, що кабінет на колесах оснащений стоматологічною установкою, засобами стерилізації й всім іншим необхідним, купили й рентген-апарат.

"Завдяки укомплектованому мобільному кабінету лікарі-стоматологи можуть і на віддалених ділянках фронту допомагати воїнам", - написав Вілкул.

За його словами, наразі в команді безкоштовно працюють 7 кваліфікованих спеціалістів. Цього тижня вони працювали на Херсонщині. За перший виїзд медики пролікували більше десятка військовослужбовців.

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Кривий Ріг
ЗСУ
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