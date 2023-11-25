У Кривому Розі створили мобільний стоматологічний кабінет для військових

Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Підтримка наших військових Радою оборони міста – це не лише пікапи, вантажівки, БПЛА, приціли, обмундирування та багато іншого. Так, створили ще і мобільний стоматологічний кабінет для військових, так як отримати нагальну фахову допомогу в бойових умовах дуже непросто", - йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Вілкул

Зазначається, що проєкт має назву Military Dentistry Kryvbas, і він уже працює. Це спільний проєкт Ради оборони Кривого Рогу і стоматологів міста. Місцева влада допомогла з закупівлею медичного обладнання. Відомо, що кабінет на колесах оснащений стоматологічною установкою, засобами стерилізації й всім іншим необхідним, купили й рентген-апарат.

"Завдяки укомплектованому мобільному кабінету лікарі-стоматологи можуть і на віддалених ділянках фронту допомагати воїнам", - написав Вілкул.

За його словами, наразі в команді безкоштовно працюють 7 кваліфікованих спеціалістів. Цього тижня вони працювали на Херсонщині. За перший виїзд медики пролікували більше десятка військовослужбовців.