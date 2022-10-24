У Кривому Розі за 15 тисяч доларів вивозили за кордон чоловіків-ухилянтів
У Кривому Розі двоє мешканців організували схему переправлення ухилянтів під видом волонтерів за кордон
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, двоє мешканців Кривого Рогу організували схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, яким обмежено виїзд під час воєнного стану в Україні.
"За 15 тисяч доларів підозрювані обіцяли виготовити документи, які б дозволили трьом громадянам призовного віку безперешкодно перетнути держкордон як волонтерам", - йдеться в повідомленні.
- У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Закону "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 38.32Продаж 39.39
- Актуальне
- Важливе