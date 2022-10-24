У Кривому Розі за 15 тисяч доларів вивозили за кордон чоловіків-ухилянтів

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, двоє мешканців Кривого Рогу організували схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, яким обмежено виїзд під час воєнного стану в Україні.

"За 15 тисяч доларів підозрювані обіцяли виготовити документи, які б дозволили трьом громадянам призовного віку безперешкодно перетнути держкордон як волонтерам", - йдеться в повідомленні.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Закону "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України.

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