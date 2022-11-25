У Кривому Розі зупиняють весь електротранспорт
Удень 25 листопада в Кривому Розі зупиняють весь електротранспорт, це зроблено, аби не відключати міські котельні та насосні
Про це інформує начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Щойно прийшла ввідна від "Укренерго" відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні", - пише Вілкул.
Повідомляється, що в найближчі години буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті, проте маршрутки продовжують працювати. Кількість автобусів на центральних маршрутах збільшать, але незначно.
"Прошу криворіжців по особистих справах не їздити, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоб знизити навантаження на робоче перевезення", - додав Вілкул.
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