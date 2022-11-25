У Кривому Розі зупиняють весь електротранспорт

Про це інформує начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Щойно прийшла ввідна від "Укренерго" відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні", - пише Вілкул.

Повідомляється, що в найближчі години буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті, проте маршрутки продовжують працювати. Кількість автобусів на центральних маршрутах збільшать, але незначно.

"Прошу криворіжців по особистих справах не їздити, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоб знизити навантаження на робоче перевезення", - додав Вілкул.

Майже 60 снарядів у ніч на 22 листопада скерували росіяни на Нікопольщину.

У ніч на 23 листопада по Покровській та Марганецькій громадах війська РФ стріляли з "градів" та важкої артилерії.

Відомо, що 24 листопада завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.

Ворожі війська у ніч на 25 листопада продовжували бити по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині.

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