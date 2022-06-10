У квітні, до введення санкцій, США закупили в Росії нафтопродуктів на $1,3 млрд, - Bloomberg
США все ще купили багато російської нафти та нафтопродуктів в квітні, поки не були введені санкції
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на дані Бюро перепису населення США.
Згідно з даними офіційної статистики, США витратили 1,3 мільярда доларів на російську нафту та продукти у квітні, коли ще було вікно для закупівлі палива перед введенням санкцій 22 квітня.
Потік іншого російського експорту також продовжувався, навіть коли Білий дім намагався розірвати економічні та інші зв’язки з Москвою через її вторгнення в Україну.
- Відзначимо, про схожу ситуацію в Німеччині розповів посол України у цій державі Андрій Мельник. Він зазначив, що за три місяці війни в Україні Німеччина збільшила імпорт із РФ на 60%.
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