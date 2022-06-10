Про це написав у твіттері посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Це безумство. Незважаючи на російську агресивну війну, Німеччина у січні-квітні 2022 року збільшила імпорт із росії на 60% (!) і перевела до Москви ще майже 6 млрд євро. Водночас українсько-німецька торгівля скоротилася на 11%", - пише Андрій Мельник.

Дипломат посилається на дані Східного комітету німецької економіки Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft.

8 червня Німецький канцлер заявив, що лише США надають більшу допомогу Україні, аніж Німеччина.

7 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна робить більше для підтримки України, ніж майже всі держави світу.

Нагадаємо, два німецькі енергоконцерни почали платити Росії за енергоносії рублями. Найбільший німецький покупець російського газу Uniper поінформував, що перша така виплата була здійснена наприкінці травня, а гроші "переводяться у євро відповідно до нового механізму оплати".

Уряд Німеччини хоче тимчасово залишити в резерві додаткові вугільні електростанції майже на два роки, щоб запобігти можливій нестачі електроенергії.

29 травня стало відомо, що Німеччина з кінця березня 2022 року скоротила постачання зброї до України до мінімуму та відправила лише дві партії легкої зброї. Проте 1 червня Шольц заявив, що ФРН передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Очікується, що в липні Україна отримає і перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.

Також Шольц відкинув звинувачення опозиції у тому, що Німеччина надто нерішуче поставляє важке озброєння України. За його словами, країна доставила протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 мільйонів патронів, сотню тисяч ручних гранат та 5000 протитанкових мін. Крім того, серед поставок – велика кількість вибухових матеріалів, кулемети та десятки вантажівок з матеріалами для боротьби з безпілотниками.

Своєю чергою 7 червня в Афінах висловили обурення неповороткістю Німеччини у справі військової допомоги Україні.

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