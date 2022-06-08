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Головна війна з Росією Попри заяви Шольца, Німеччина не надає зброю Україні, - Der Spiegel

Попри заяви Шольца, Німеччина не надає зброю Україні, - Der Spiegel

8 червня, 2022 середа
23:30
війна з Росією Олаф Шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що лише США надають більшу допомогу Україні, аніж Німеччина

Попри переконливі заяви канцлера Олафа Шольца, постачання німецької зброї для України досі не відбувається, — пише видання. 

"В електронному листі обраним політикам безпеки в середу федеральний уряд повідомив, що цього тижня "не було жодних доповнень» до зброї, яка мала б надійти в Україну. У результаті федеральний уряд не показуватиме оновлений список постачань", - зауважує Der Spiegel.

Зазвичай, пише видання федеральний уряд щотижня передає оновлений список постачань зброї у спецслужби. "Ці документи можуть побачити лише кілька євродепутатів, але їм навіть заборонено робити нотатки. Уряд виправдовує це міркуваннями безпеки, оскільки Росія може атакувати транспорти в Україну, якщо інформація про постачання потрапить у відкриті джерела".

Насправді за останні кілька тижнів до списку додали переважно запчастини, — уточнив Der Spiegel. "Тим часом канцлер Шольц у вівторок публічно заявив, що Німеччина є одним із "найважливіших військових прихильників" України й постачає "велику кількість" зброї, — резюмує німецький журнал.

  • 7 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна робить більше для підтримки України, ніж майже всі держави світу.
  • 29 травня стало відомо, що Німеччина з кінця березня 2022 року скоротила постачання зброї до України до мінімуму та відправила лише дві партії легкої зброї. Проте 1 червня Шольц заявив, що ФРН передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Очікується, що в липні Україна отримає і перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.
  • Також Шольц відкинув звинувачення опозиції у тому, що Німеччина надто нерішуче поставляє важке озброєння України. За його словами, країна доставила протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 мільйонів патронів, сотню тисяч ручних гранат та 5000 протитанкових мін. Крім того, серед поставок – велика кількість вибухових матеріалів, кулемети та десятки вантажівок з матеріалами для боротьби з безпілотниками.
  • Своєю чергою 7 червня в Афінах висловили обурення неповороткістю Німеччини у справі військової допомоги Україні.

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Новини
зброя
Німеччина
Der Spiegel
допомога Україні
Олаф Шольц
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