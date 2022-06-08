Німеччина планує зберегти більше вугільних електростанцій на випадок відключення газу РФ, - AP

Про це повідомили в АР з посиланням на німецьких офіційних осіб.

Німеччина намагається відмовитися від російського газу через війну в Україні та розраховує закінчити цей процес у 2024 році.

Але уряд побоюється, що Москва може раптово припинити постачання у відповідь на економічні санкції, запроваджені проти Росії західними країнами.

Законопроєкт, погоджений урядом, забезпечить, щоб вугільні електростанції, які раніше планували закрити, залишалися в робочому стані.

У Німеччині вже є кілька інших вугільних електростанцій, що перебувають в резерві, і вони можуть бути активовані у разі надзвичайної ситуації.

Прессекретар уряду Крістіане Гоффманн заявила, що це рішення було важливим "у світлі нападу Росії на Україну та напруженої ситуації на енергетичних ринках".

Нагадаємо, два німецькі енергоконцерни почали платити Росії за енергоносії рублями. Найбільший німецький покупець російського газу Uniper поінформував, що перша така виплата була здійснена наприкінці травня, а гроші "переводяться у євро відповідно до нового механізму оплати".