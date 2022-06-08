Німеччина планує зберегти більше вугільних електростанцій на випадок відключення газу РФ, - AP
Уряд Німеччини хоче тимчасово залишити в резерві додаткові вугільні електростанції майже на два роки, щоб запобігти можливій нестачі електроенергії
Про це повідомили в АР з посиланням на німецьких офіційних осіб.
Німеччина намагається відмовитися від російського газу через війну в Україні та розраховує закінчити цей процес у 2024 році.
Але уряд побоюється, що Москва може раптово припинити постачання у відповідь на економічні санкції, запроваджені проти Росії західними країнами.
Законопроєкт, погоджений урядом, забезпечить, щоб вугільні електростанції, які раніше планували закрити, залишалися в робочому стані.
У Німеччині вже є кілька інших вугільних електростанцій, що перебувають в резерві, і вони можуть бути активовані у разі надзвичайної ситуації.
Прессекретар уряду Крістіане Гоффманн заявила, що це рішення було важливим "у світлі нападу Росії на Україну та напруженої ситуації на енергетичних ринках".
- Нагадаємо, два німецькі енергоконцерни почали платити Росії за енергоносії рублями. Найбільший німецький покупець російського газу Uniper поінформував, що перша така виплата була здійснена наприкінці травня, а гроші "переводяться у євро відповідно до нового механізму оплати".
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