У Латвії демонтували останній великий пам'ятник радянській армії
Уранці 9 листопада в місті Резекне, у східній частині Латвії, розпочали демонтаж пам'ятника радянським солдатам-визволителям
Про це інформує національний мовник LSM.
Близько п'ятої ранку розпочалися роботи по знесенню пам'ятника радянським солдатам, званого як "Альоша" в Резекне.
За три години працівники зняли скульптуру з постаменту. Демонтували також основу монумента.
Керівництво міста не закликало попрощатися з пам'ятником, як це було напередодні під час демонтажу в Даугавпілсі, це тоді спричинило невеликі заворушення, пише відомство.
Напередодні мер Резекне Олександр Барташевич заявив, що демонтаж "Альоші" - це "велика помилка для держави", яку не підтримує більшість жителів. Утім він наголосив, що "у нас достатньо цивілізовані люди, щоб прийняти це".
У відеозверненні міський голова закликав населення не "провокувати поліцію та поводитися гідно" під час демонтажу.
Пам'ятник червоноармійцям, що демонтується встановлений у 1976 році. Його створили скульптори Отто Калейс та Оярс Сіліньш.
- 23 червня в Латвії набув чинності закон "Про заборону експонування та демонтаж об'єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки". Він обумовлював термін та організацію процедури знесення пам'ятника в парку Перемоги в Ризі. Також закон делегував латвійському уряду складання списку інших схожих об'єктів на території країни, що підлягають демонтажу. Наприкінці червня в країні ухвалили рішення, що знести потрібно 69 таких об'єктів. А в середині липня латвійський кабмін підтримав це рішення.
- За підрахунками журналіств, від 24 лютого у Європі демонтували понад 20 радянських військових монументів. У Латвії – 3.
- 25 серпня в Ризі знесли 79-метровий обеліск – останній елемент радянського меморіалу "визволителям".
- У латвійському місті Лієпая вранці 25 жовтня демонтували третій за рахунком об'єкт, визнаний таким, що прославляє радянський окупаційний режим і який, згідно з рішенням парламенту, підлягає демонтажу до 15 листопада.
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