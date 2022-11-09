У Латвії демонтували останній великий пам'ятник радянській армії

Про це інформує національний мовник LSM.

Близько п'ятої ранку розпочалися роботи по знесенню пам'ятника радянським солдатам, званого як "Альоша" в Резекне.

За три години працівники зняли скульптуру з постаменту. Демонтували також основу монумента.

Керівництво міста не закликало попрощатися з пам'ятником, як це було напередодні під час демонтажу в Даугавпілсі, це тоді спричинило невеликі заворушення, пише відомство.

Напередодні мер Резекне Олександр Барташевич заявив, що демонтаж "Альоші" - це "велика помилка для держави", яку не підтримує більшість жителів. Утім він наголосив, що "у нас достатньо цивілізовані люди, щоб прийняти це".

У відеозверненні міський голова закликав населення не "провокувати поліцію та поводитися гідно" під час демонтажу.

Пам'ятник червоноармійцям, що демонтується встановлений у 1976 році. Його створили скульптори Отто Калейс та Оярс Сіліньш.

23 червня в Латвії набув чинності закон "Про заборону експонування та демонтаж об'єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки". Він обумовлював термін та організацію процедури знесення пам'ятника в парку Перемоги в Ризі. Також закон делегував латвійському уряду складання списку інших схожих об'єктів на території країни, що підлягають демонтажу. Наприкінці червня в країні ухвалили рішення, що знести потрібно 69 таких об'єктів. А в середині липня латвійський кабмін підтримав це рішення.

За підрахунками журналіств, від 24 лютого у Європі демонтували понад 20 радянських військових монументів. У Латвії – 3.

25 серпня в Ризі знесли 79-метровий обеліск – останній елемент радянського меморіалу "визволителям".

У латвійському місті Лієпая вранці 25 жовтня демонтували третій за рахунком об'єкт, визнаний таким, що прославляє радянський окупаційний режим і який, згідно з рішенням парламенту, підлягає демонтажу до 15 листопада.