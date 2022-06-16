У Латвії демонтують об'єкти, що прославляють радянський та нацистський режими

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на агентство BNS.

Зазначається, що латвійський сейм ухвалив у четвер закон "Про заборону на експонування об'єктів, які прославляють радянський та нацистський режими, та їх демонтаж на території Латвійської Республіки".

За ним, об'єкти, які прославляють радянський та нацистський режими, підлягають демонтажу до 15 листопада.

Відомо, що за закон проголосував 61 депутат, проти - 19.

Планується, що демонтаж фінансуватиметься переважно коштом, пожертвуваних фізичними та юридичними особами, якщо такі є. Інші необхідні кошти будуть виділені в рівних пропорціях із державного бюджету та бюджетів самоврядувань.

Деталі або фрагменти демонтованих об'єктів, що мають художню цінність, архітектурну якість, культурно-історичне або освітнє значення, будуть включені до колекції Латвійського музею окупації. Музей зможе передати оригінальні частини або фрагменти демонтованих об'єктів до державного, муніципального або приватного акредитованого музею.

13 травня ризька дума проголосувала за демонтаж об'єкта "Пам'ятник солдатам Радянської армії – визволителям Радянської Латвії та Риги від німецьких загарбників". Підземна частина конструкції має бути демонтована до 30 червня 2023 року.

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