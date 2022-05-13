У Ризі знесуть радянський пам'ятник, за який Росія погрожувала Латвії

Про це інформує у п'ятницю Delfi.

Ризька дума проголосувала за демонтаж об'єкта "Пам'ятник солдатам Радянської армії – визволителям Радянської Латвії та Риги від німецьких загарбників".



"Депутати своїм рішенням дали завдання Департаменту міського розвитку Ризької думи, Департаменту майна Ризької думи та Ризькій муніципальній поліції надати Ризькому агентству пам'яток необхідну підтримку для забезпечення розпорядження.



Точна сума знесення пам'ятника в Пардаугаві поки не визначена, але це буде недешево, сказав мер столиці Мартінш Стакіс на засіданні Ризької думи, відповідаючи на запитання депутата від Радянського союзу Латвії (РСЛ) Мирослава Митрофанова", – йдеться в повідомленні.



Водночас щоб прискорити демонтаж пам'ятника, потрібно змінити у спеціальному законі положення щодо закупівель.

12 травня, сейм Латвії дозволив знести радянський пам'ятник у парку Перемоги у Ризі.

Влада Латвії заборонила в'їзд у країну російському співаку Філіпу Кіркорову та ще ряду артистів.

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