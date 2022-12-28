У Латвії депутата перевірять за вживання расистських і гомофобних термінів у обговоренні цивільних партнерств

Про це повідомило видання Delfi.

Під час дебатів Кірштейнс говорив про зміну використання мови, включно зі словами "nēģeri", "pederasti" і "žīdi". На думку партії "Прогресивні", яка клопотала про розслідування, виступ депутата був образливим і містив образливі слова, несумісні з повагою до Сейму.

Зокрема, у заяві "Прогресивних" вказується, що слово "nēģeri", хай і вважається нейтральним, разом зі словами з негативним емоційно-стилістичним забарвленням – "pederasti" та "žīdi" – також набуло негативного змісту.

Зокрема, "pederasts" у сучасному спілкуванні явно є словом, що виражає огиду і презирство та може означати "педофіл", що в контексті дискусії про цивільні партнерства фактично прирівнює людей із гомосексуальною орієнтацією до педофілів. А слово "žīds" впродовж уже 50 років має негативне "забарвлення" і сьогодні має принизливий і образливий для єврейської громади відтінок.

Видання зазначає, що на думку "Прогресивних", Кірштейнс порушив Кодекс етики депутатів Сейму Латвії, згідно з яким депутат уникає слів, жестів та інших дій у публічних виступах, що можуть бути образливими, а також не використовує виразів, що можуть бути образливими або несумісними з повагою до Сейму.

Матеріали справи будуть розглянуті по суті на засіданні комісії 11 січня. Для участі в ньому будуть запрошені заявники – представники фракції "Прогресивні", а також сам Кірштейнс.

26 грудня стало відомо, що Латвія планує закупити ракетні комплекси берегової оборони NSM у 2023 році.

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