У Латвії депутата перевірять за вживання расистських і гомофобних термінів у обговоренні цивільних партнерств
Комісія Сейму Латвії з питань мандатів, етики та заяв у середу вирішила порушити справу у зв'язку з висловлюваннями депутата Александра Кірштейнса під час дебатів щодо продовження розгляду законопроєкту про цивільне партнерство
Про це повідомило видання Delfi.
Під час дебатів Кірштейнс говорив про зміну використання мови, включно зі словами "nēģeri", "pederasti" і "žīdi". На думку партії "Прогресивні", яка клопотала про розслідування, виступ депутата був образливим і містив образливі слова, несумісні з повагою до Сейму.
Зокрема, у заяві "Прогресивних" вказується, що слово "nēģeri", хай і вважається нейтральним, разом зі словами з негативним емоційно-стилістичним забарвленням – "pederasti" та "žīdi" – також набуло негативного змісту.
Зокрема, "pederasts" у сучасному спілкуванні явно є словом, що виражає огиду і презирство та може означати "педофіл", що в контексті дискусії про цивільні партнерства фактично прирівнює людей із гомосексуальною орієнтацією до педофілів. А слово "žīds" впродовж уже 50 років має негативне "забарвлення" і сьогодні має принизливий і образливий для єврейської громади відтінок.
Видання зазначає, що на думку "Прогресивних", Кірштейнс порушив Кодекс етики депутатів Сейму Латвії, згідно з яким депутат уникає слів, жестів та інших дій у публічних виступах, що можуть бути образливими, а також не використовує виразів, що можуть бути образливими або несумісними з повагою до Сейму.
Матеріали справи будуть розглянуті по суті на засіданні комісії 11 січня. Для участі в ньому будуть запрошені заявники – представники фракції "Прогресивні", а також сам Кірштейнс.
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