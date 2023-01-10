У Латвії міркують про передачу Україні нової партії ЗРК Stinger
Латвія може надати Україні нову партію зенітних ракетних комплексів Stinger на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" і готова навчати ЗСУ роботі з ними
Про це заявила міністр оборони країни Інара Мурнієце, повідомляє Суспільне мовлення Латвії.
"Насправді український фронт – це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського", – сказала очільниця Міноборони Латвії.
Мурнієце заявила, що Латвія розглядає можливість передачі зброї в Україну та навчання українських військових.
"Зустрічаючись з українськими колегами, вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати (допомагати) зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії", - зазначила Мурнієце.
- Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" відбудеться 20 січня.
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