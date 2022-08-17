У Латвії на "байрактар" для ЗСУ за добу зібрали 300 тисяч євро

Про це під час брифінгу повідомив один з ініціаторів збору коштів латвійський музикант Ралфс Ейландс.

"Сьогодні другий день збору, і в нас уже зібрано 300 тис. євро", - сказав Ейландс.

За його совами, ініціатива народилася після його спілкування послом України в Латвії та іншими українськими дипломатами.

"Я запитав, чим ми можемо допомогти Україні. Вони сказали, що найкраще купити "Байрактар". Ми обговорювали можливість купівлі інших видів зброї, але нам пояснили, що благодійному фонду дуже складно було б їх придбати навіть за наявності коштів. А цей варіант найбільш реалістичний", - зазначив музикант.

За його словами, зібрані кошти будуть перераховані міністерству оборони Латвії, а вже воно придбає "Байрактар" у Туреччини і передасть Україні.

Коментуючи поширеність цієї ініціативи в різних країнах, Ейландс зазначив, що вона популярна завдяки українцям.

"Після початку війни з’явилися пісні про "Байрактар" і відео з прикладами їх використання. Він більш доступний, ніж інші види озброєнь, і це можуть зробити звичайні люди, саме тому це так популярно", - вважає він.

8 серпня турецький власник Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар". Він наголосив, що це рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва.

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