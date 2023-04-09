У Латвії почався другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю

Про це пише Delfi.

"Ми вже можемо бачити реальні результати виконаної роботи, що дає змогу без затримки розпочинати будівництво огорожі, переходячи до другого етапу", - зазначив голова правління Державної нерухомості (VNĪ) Ренарс Гришкевичс

Він зазначив, що у квітні розпочнуться роботи з будівництва огорожі на другому етапі (63,9 км) посилення латвійсько-білоруського кордону. Так, на чотирьох ділянках першого етапу (85,8 км) - у сухих зонах - працю вже завершено, і зараз об'єкт здається замовнику.