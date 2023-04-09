У Латвії почався другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю
У квітні продовжаться роботи з будівництва огорожі на латвійсько-білоруському кордоні: на 4 ділянках першого етапу (85,8 км) працю вже завершено
Про це пише Delfi.
"Ми вже можемо бачити реальні результати виконаної роботи, що дає змогу без затримки розпочинати будівництво огорожі, переходячи до другого етапу", - зазначив голова правління Державної нерухомості (VNĪ) Ренарс Гришкевичс
Він зазначив, що у квітні розпочнуться роботи з будівництва огорожі на другому етапі (63,9 км) посилення латвійсько-білоруського кордону. Так, на чотирьох ділянках першого етапу (85,8 км) - у сухих зонах - працю вже завершено, і зараз об'єкт здається замовнику.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у межах першої черги будівельних робіт на латвійсько-білоруському кордоні з серпня 2022 року до кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі.
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